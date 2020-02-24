43,5% опрошенных украинцев не знают, кто такой Андрей Ермак, - Центр Разумкова
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы " Центра Разумкова ".
Социологи определяли, в частности, уровень доверия к представителям нынешней власти, политиков и общественных деятелей. Среди предлагаемых ответов был вариант "Не знаю такого".
Читайте также: 10 фактов из жизни Андрея Ермака
Так, 43,5% опрошенных ответили, что не знают Андрея Ермака. В опросе не запрашивали о бывшем главе ОП Андрее Богдане.
Инфографика - Центр Разумкова:
Исследование провели с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2018 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Напомним, по результатам опроса, уровень недоверия к Зеленскому с сентября вырос втрое
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-