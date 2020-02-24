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Espreso.tvОбщество43,5% опрошенных украинцев не знают, кто такой Андрей Ермак, - Центр Разумкова

43,5% опрошенных украинцев не знают, кто такой Андрей Ермак, - Центр Разумкова


фото: Офіс президента України
Бывший советник и действующий глава Офиса президента Украины Андрей Ермак оказался наименее узнаваемым среди публичных политиков

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы " Центра Разумкова ".

Социологи определяли, в частности, уровень доверия к представителям нынешней власти, политиков и общественных деятелей. Среди предлагаемых ответов был вариант "Не знаю такого".

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Так, 43,5% опрошенных ответили, что не знают Андрея Ермака. В опросе не запрашивали о бывшем главе ОП Андрее Богдане.

Инфографика - Центр Разумкова:

Исследование провели с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2018 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

  • Напомним, по результатам опроса, уровень недоверия к Зеленскому с сентября вырос втрое
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