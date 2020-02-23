Из-за африканской чумы свиней возле Ковеля установили 3-километровую зону защиты

23 февраля, 2020, 19:13

Состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волынской облгосадминистрации, на котором рассмотрели мероприятия по локализации и ликвидации вспышки африканской чумы среди диких свиней в лесистой местности на севере области

Речь идет о лесном массиве Голобского лесничества Ковельского СЛАТ "ТУР", квартал 43 ур. "Мочила", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

В ходе заседания члены комиссии приняли следующие решения:



1) Признать вспышкой (зараженным пунктом) по африканской чуме свиней (далее АЧС) - лесной массив Голобского лесничества Ковельского СЛАТ "ТУР", квартал 43 ур. "Мочила".



2) Установить зону защиты - территорию в радиусе до 3 км вокруг зараженного пункта охотничьих угодий.



3) Установить зону наблюдения, территория в радиусе 10 км от внешних границ зоны защиты.

Соответствующие службы и организации обязали принять меры контроля на выполнение ветеринарно-санитарных требований при перемещении свиней и их содержании, реализации продукции из свинины, обязательного ежедневного обследования егерской службой охотничьих угодий на предмет выявления больных или погибших диких кабанов и др.



В зоне защиты, в частности, запрещается:



- продажа, перемещение, выгульное (свободное содержания) и бесконтрольный убой свиней.



- ввоз или вывоз из хозяйств любых домашних животных без разрешения главного государственного инспектора ветеринарной медицины района (города).



- вывоз свиней из хозяйств, в которых они содержатся, в течение не менее 40 дней после завершения очистки и дезинфекции (дезинсекции, дератизации при необходимости) инфицированных хозяйств.



- через 40 дней, по разрешению главного государственного инспектора ветеринарной медицины района (города) возможен вывоз свиней из хозяйств защитной зоны для перемещения (на убойный пункт или перерабатывающее предприятие для неотложного забоя).



- торговля на рынках живыми животными всех видов, включая птицу, мясо и другие продукты животноводства.



- проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты).



- перемещение и транспортировка свиней по дорогам общего пользования, за исключением подъездных дорог к хозяйств, которые могут быть разрешены только по решению главного государственного инспектора ветеринарной медицины района (города). Этот запрет не применяется к транзитному перемещению свиней через зону автомобильным или железнодорожным транспортом без выгрузки и без остановок, а также в отношении убойных свиней, поступающих с территории за пределами защитной зоны и направленных на убойный пункт, расположенный в этой зоне, для неотложного забоя.