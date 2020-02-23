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Espreso.tvОбществоИскали вдохновения в оккупированном Крыму: в Украину не пустили российских пропагандистов

Искали вдохновения в оккупированном Крыму: в Украину не пустили российских пропагандистов


фото: ukrinform.ua
Пограничники в аэропорту "Киев" не пустили в Украину двух российских пропагандистов, которые незаконно посещали оккупированный Крым

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что при оформлении рейса Минск-Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения.

"Но факт, что этот пассажир" искал вдохновение "в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - сообщили в ГПСУ.

Тем же рейсом по приглашению той же организации в Киев прилетела москвичка 1983 года рождения.

"Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А на своем профиле россиянка выкладывает фото из мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не получилось попасть на лекции в Киев" , - добавили в ГПСУ.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезд в Украину на 3 года. Оба обратным рейсом улетели в Минск.

  • Напомним, 20 февраля в аэропорту "Киев" пограничники запретили въезд в Украину трем россиянам, которые прилетели из Минска для проведения тренингов.
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