В столичном Днепровском районе от удара с Renault перевернулся и загорелся ВАЗ
23 февраля, 2020, 17:07
В воскресенье, 23 февраля 2020 г., на проспекте Соборности, что в Днепровском районе города Киева, столкнулись автомобиль "Рено" и легковушка ВАЗ
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
В результате столкновения ВАЗ загорелся, но водители самостоятельно смогли потушить огонь.
Водители двигались в одном направлении. ВАЗ ехал по полосе реверсивного движения, пропустил первый поворот и пытался повернуть на съезде, в результате чего автомобили и столкнулись.
По предварительным данным, пострадал водитель легковушки ВАЗ. Сейчас медики оказывают ему помощь.
На месте ДТП работает ГСЧС, две кареты "скорой" и патрульная полиция.
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