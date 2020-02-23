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Espreso.tvОбществоВ столичном Днепровском районе от удара с Renault перевернулся и загорелся ВАЗ

В столичном Днепровском районе от удара с Renault перевернулся и загорелся ВАЗ

В воскресенье, 23 февраля 2020 г., на проспекте Соборности, что в Днепровском районе города Киева, столкнулись автомобиль "Рено" и легковушка ВАЗ

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

В результате столкновения ВАЗ загорелся, но водители самостоятельно смогли потушить огонь.

Водители двигались в одном направлении. ВАЗ ехал по полосе реверсивного движения, пропустил первый поворот и пытался повернуть на съезде, в результате чего автомобили и столкнулись.

По предварительным данным, пострадал водитель легковушки ВАЗ. Сейчас медики оказывают ему помощь.

На месте ДТП работает ГСЧС, две кареты "скорой" и патрульная полиция.

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