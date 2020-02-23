В сети показали, чем в Новых Санжарах кормят эвакуированных из Китая
23 февраля, 2020, 20:55
Один из тех, кто сейчас находится на обсервации в госпитале Национальной гвардии Украины в городе Новые Санжары (Полтавщина), выложил видеозапись того, как им доставляют продуктовые наборы
Видео с коротким комментарием появилось 23 февраля 2020 г. в Facebook, передает Еспресо.TV.
"Кормят три раза в день", - отмечает автор сообщения.
По его словам, в рационе также фрукты.
Вместе с тем, в комментариях к данной записи, а их уже более сотни, другие пользователи возмущаются, почему питание лишь 3 раза в день, а не 4-5, и почему пищу доставляют в полиэтиленовых пакетах, а не специальных пластмассовых или картонных боксах.
На подобные замечания автор сообщении отвечает, что пищи достаточно.
При этом, напомним, сотрудники МВД не выпускают пациентов за пределы корпусов.
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