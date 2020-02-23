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Espreso.tvОбществоВ России отпустили из больницы госпитализированных по подозрению на коронавирус украинцев

В России отпустили из больницы госпитализированных по подозрению на коронавирус украинцев


фото: radiosvoboda.org
Обследование не выявило симптомов коронавируса у граждан Украины, которых сняли с поезда "Киев - Москва" в Брянске

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Исследования образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом "Киев-Москва", показало, что она не инфицирована новым коронавирусом. Об этом по официальным каналам Национальный координатор ММСП Российской Федерации сообщил Центру общественного здоровья Украины.

Поэтому одиннадцать украинцев, которые путешествовали в том же вагоне, что и гражданка КНР, и два бортпроводника-украинца, которые обслуживали этот вагон, также не являются инфицированными.

Отцепленный вагон с пассажирами 22 февраля ночью было отправлен в Киев. Госпитализированных украинцев отпустили из больницы.

  • Напомним, 22 февраля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в случае достаточного количества заявок Украины проведет второй этап эвакуации граждан из эпицентра коронавируса в Китае.
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