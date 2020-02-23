В партии "Слуга народа" рассказали, что их беспокоит в законе о языке

23 февраля, 2020, 15:49

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член президентской фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что принятие языкового закона создало много рисков для общества в целом и для новых депутатов

Об этом он сказал в интервью Главкому, передает Еспресо.TV.

"По поводу этого языкового закона есть вопросы. Например, штрафы за использование языка в сфере услуг", - отметил Ткаченко.

По словам политика, нардепы на базе парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу.

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"По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали: Слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка", - рассказал Ткаченко о дальнейших планах "Слуги народа".

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Что же касается самого закона, то его принятие, по словам депутата, "заложило много рисков".

"Мне кажется, что принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков. Для общества в целом и для новых депутатов", - подчеркнул Ткаченко.

Справка

Верховная Рада предыдущего созыва приняла закон о функционировании украинского языка как государственного 25 апреля 2019 г. Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал документ 15 мая.

Перед этим противники закона пытались заблокировать принятие данного нормативного акта, инициировав в парламенте рассмотрение сотен поправок, большинство из которых, по мнению экспертов, имели преимущественно надуманный и технический характер.