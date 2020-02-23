В Офисе президента американским журналистам заявили, что Путин якобы не способен поссорить Украину с Россией

23 февраля, 2020, 17:31

В ответ на просьбу влиятельного в США издания Washington Examiner Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал очередное заявление Путина о якобы тождестве россиян и украинцев

Ответ Банковой появился 22 февраля 2020 г. на официальном сайте журнала, передает Еспресо.TV.

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров", - отметили у Зеленского.

"Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны границы", - сказали в Офисе президента.

Как отмечает телеканал Прямой, это воззвание "вряд ли можно считать официальным ответом Украины" на упреки Путина.

"Президент Украины Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел Украины пока не отреагировали на дерзкие заявления президента РФ Владимира Путина о якобы несуществования украинцев. Так, на одном информационном ресурсе главы государства и внешнеполитического ведомства нет ни одного заявления по поводу абсурдных заявлений главы государства-агрессора", - добавляют на "Прямом".

21 февраля Путин в интервью ТАСС заявил, что россияне и украинцы якобы составляют один народ, но их "искусственно" разъединяют.

"Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет (украинцам), но, если посмотреть на реалии, это так и есть". Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия", - сказал Путин.

Он также заявил, что украинцами называли "людей, которые жили на рубежах Российского государства".

Путин также повторил распространенную "теорию" того, что украинское национальное движение было спровоцировано австрийскими спецслужбами.

"Особенно украинский фактор начал разыгрываться накануне Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело - разделяй и властвуй. Это абсолютно понятное дело", - заявил Путин.