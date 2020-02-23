В Харькове разыскивают 12-летнюю девочку

23 февраля, 2020, 22:10

Сотрудниками Основянского отдела полиции города Харькова устанавливается местонахождение 12-летней Марии-Ангелины Русановой

В субботу, 22 февраля 2020 г., около 21:00 она ушла из дома и до сих пор не вернулась, передает Еспресо.TV.

Была одета в зеленую куртку, синие джинсы, красные сапоги.

"Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Основянский отдел полиции по телефону: (057) 705-98-15 или 102", - заявили в полиции.