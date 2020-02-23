В госпиталь в Новых Санжарах запретили передавать продукты

23 февраля, 2020, 22:51

МЗ запретил передавать продукты питания в обсервации в Новых Санжарах, где находятся на карантине граждане, которые прилетели в Украину из Китая

Об этом 23 февраля 2020 г. рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга рядом с госпиталем Национальной гвардии в Новых Санжарах (область), сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейных заболеваниях", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что уже запущен пищеблок в медцентре и пищу для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую пищу для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко добавил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

"Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, что передает их (продукты, - ред.) Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты, - ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", - пояснил Варченко.