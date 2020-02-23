Украина готова провести второй этап эвакуации граждан из Китая, - МВД
23 февраля, 2020, 09:08
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в случае достаточного количества заявок Украина проведет второй этап эвакуации граждан из эпицентра коронавируса в Китае
Об этом Геращенко заявил на брифинге, 22 февраля, сообщает РБК-Украина.
По его словам, если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.
Геращенко заверил, что в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Он добавил, что если кто-то незаконным способом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней.
- Напомним, 22 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Минздрав предпринял все необходимые шаги для информирования населения о коронавирусе, но люди их "не слышат".
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