Украина готова провести второй этап эвакуации граждан из Китая, - МВД

23 февраля, 2020, 09:08

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в случае достаточного количества заявок Украина проведет второй этап эвакуации граждан из эпицентра коронавируса в Китае

Об этом Геращенко заявил на брифинге, 22 февраля, сообщает РБК-Украина.

По его словам, если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.

Геращенко заверил, что в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Он добавил, что если кто-то незаконным способом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней.