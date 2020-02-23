Трагически погиб общественный деятель и волонтер из Кропивницкого Роман Бойко
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Гречка.
Роман Бойко известный в Кропивницком как активный участник всех общественных акций, не один год возглавлял общественную организацию "Сич", имел псевдо Чуб.
Активный участник Революции Достоинства.
С первых дней войны с Россией поступил на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью, предпринимательством.
В 2016 году основал свою фирму и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве.
По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая на пруду в селе Диковка Знаменского района. Обстоятельства выясняет следствие.
У Романа осталась жена Елена и трое несовершеннолетних детей.
О месте, времени и дате похорон будет извещено позже.
Кто имеет возможность помочь семье Бойко:
карта Приватбанка на имя Бойко Елена Сергеевна (жена) 4149 6293 8535 2273.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!