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Espreso.tvОбществоТрагически погиб общественный деятель и волонтер из Кропивницкого Роман Бойко

Трагически погиб общественный деятель и волонтер из Кропивницкого Роман Бойко

Роман Бойко
Вчера, 22 февраля 2020 г., ушел из жизни Роман Бойко, известный общественный деятель, волонтер, предприниматель

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Гречка.

Роман Бойко известный в Кропивницком как активный участник всех общественных акций, не один год возглавлял общественную организацию "Сич", имел псевдо Чуб.

Активный участник Революции Достоинства.

С первых дней войны с Россией поступил на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью, предпринимательством.

В 2016 году основал свою фирму и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве.

По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая на пруду в селе Диковка Знаменского района. Обстоятельства выясняет следствие.

У Романа осталась жена Елена и трое несовершеннолетних детей.

О месте, времени и дате похорон будет извещено позже.

Кто имеет возможность помочь семье Бойко:

карта Приватбанка на имя Бойко Елена Сергеевна (жена) 4149 6293 8535 2273.

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