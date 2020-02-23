Трагически погиб общественный деятель и волонтер из Кропивницкого Роман Бойко

23 февраля, 2020, 17:46

Вчера, 22 февраля 2020 г., ушел из жизни Роман Бойко, известный общественный деятель, волонтер, предприниматель

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Гречка.

Роман Бойко известный в Кропивницком как активный участник всех общественных акций, не один год возглавлял общественную организацию "Сич", имел псевдо Чуб.

Активный участник Революции Достоинства.

С первых дней войны с Россией поступил на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью, предпринимательством.

В 2016 году основал свою фирму и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве.

По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая на пруду в селе Диковка Знаменского района. Обстоятельства выясняет следствие.

У Романа осталась жена Елена и трое несовершеннолетних детей.

О месте, времени и дате похорон будет извещено позже.

Кто имеет возможность помочь семье Бойко:

карта Приватбанка на имя Бойко Елена Сергеевна (жена) 4149 6293 8535 2273.