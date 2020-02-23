"Крымэнерго" предупреждает о 9-часовых отключениях света в марте

23 февраля, 2020, 16:12

Контролируемая российскими захватчиками компания "Крымэнерго" предупреждает жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в марте

Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает Еспресо.TV.

Ознакомиться со всеми графиками отключений можно на сайте "Крымэнерго".

По официальной версии, света не будет с 08.00 до 17.00 - по очереди в разных районах подавляющего большинства городов и районов Крыма - якобы в связи проведением "плановых ремонтов".

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На самом деле, как отмечают в соцсетях крымчане, подобная формулировка постоянно используется российской администрацией и поставщиками услуг, чтобы скрыть недостачу мегаватт с материковой Украины.