"Крымэнерго" предупреждает о 9-часовых отключениях света в марте
23 февраля, 2020, 16:12
Контролируемая российскими захватчиками компания "Крымэнерго" предупреждает жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в марте
Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает Еспресо.TV.
Ознакомиться со всеми графиками отключений можно на сайте "Крымэнерго".
По официальной версии, света не будет с 08.00 до 17.00 - по очереди в разных районах подавляющего большинства городов и районов Крыма - якобы в связи проведением "плановых ремонтов".
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На самом деле, как отмечают в соцсетях крымчане, подобная формулировка постоянно используется российской администрацией и поставщиками услуг, чтобы скрыть недостачу мегаватт с материковой Украины.
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