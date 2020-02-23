"Если в Китае закончат жрать крыс и летучих мышей", - доктор Комаровский объяснил, как остановить коронавирус

23 февраля, 2020, 21:36

Детской врач, телеведущий, блогер и автор книг по педиатрии Евгений Комаровский по просьбе СНБО посетил Новые Санжары (область), где ответил на вопросы местных жителей по коронавируса, его происхождение и методов лечения

Видеозапись встречи он выложил у себя на YouTube.

По его словам, для прекращения распространения данного вируса следует "обеспечить самую строгую изоляцию всех, кто заболел или был в контакте".

Кроме того, поскольку, как он отметил, "для всех респираторных вирусов характерна сезонность", с наступлением весны заболеваемость коронавирусом в мире упадет и со временем исчезнет совсем.

"Как только прийдет тепло, откроются форточки, начнется интенсивный воздухообмен, проветривание, во всем мире мы про коронавирус забудем", - заверил оратор.

Также он считает, что населению Китая следует изменить некоторые свои привычки.

"Поскольку этот вирус, он может размножаться только в организме человека, если люди не будут - в Китае уже закончат на этом жрать крыс и там мышей летучих, то, скорее всего, это закончится так же, как перед этим была болезнь, которая называлась SARS . это тоже от летучих мышей", - добавил Комаровский.