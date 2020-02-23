"Если в Китае закончат жрать крыс и летучих мышей", - доктор Комаровский объяснил, как остановить коронавирус
Видеозапись встречи он выложил у себя на YouTube.
По его словам, для прекращения распространения данного вируса следует "обеспечить самую строгую изоляцию всех, кто заболел или был в контакте".
Кроме того, поскольку, как он отметил, "для всех респираторных вирусов характерна сезонность", с наступлением весны заболеваемость коронавирусом в мире упадет и со временем исчезнет совсем.
"Как только прийдет тепло, откроются форточки, начнется интенсивный воздухообмен, проветривание, во всем мире мы про коронавирус забудем", - заверил оратор.
Также он считает, что населению Китая следует изменить некоторые свои привычки.
"Поскольку этот вирус, он может размножаться только в организме человека, если люди не будут - в Китае уже закончат на этом жрать крыс и там мышей летучих, то, скорее всего, это закончится так же, как перед этим была болезнь, которая называлась SARS . это тоже от летучих мышей", - добавил Комаровский.
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