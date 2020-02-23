Попробовал на вкус кровь соперника: Фьюри отличился безумным поступком во время боя с Уайлдером
23 февраля, 2020, 12:52
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри попробовал на вкус кровь американца Деонтея Уайлдера во время боя за титул чемпиона мира WBC
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), известный своим эпатажным поведением Тайсон Фьюри отметился очередным безумным поступком. Во время поединка британец слизал кровь из плеча Деонтея Уайлдера, когда боксеры были в клинче.
Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.
Tyson Fury really licked Wilder's blood. pic.twitter.com/YjN2v1z2W4- Complex Sports (@ComplexSports) February 23, 2020
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера.
- Фьюри после победы над американцем Уайлдером исполнил на ринге песню.
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