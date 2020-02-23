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Espreso.tvСпортПопробовал на вкус кровь соперника: Фьюри отличился безумным поступком во время боя с Уайлдером

Попробовал на вкус кровь соперника: Фьюри отличился безумным поступком во время боя с Уайлдером


фото: REUTERS
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри попробовал на вкус кровь американца Деонтея Уайлдера во время боя за титул чемпиона мира WBC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), известный своим эпатажным поведением Тайсон Фьюри отметился очередным безумным поступком. Во время поединка британец слизал кровь из плеча Деонтея Уайлдера, когда боксеры были в клинче.

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

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