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Espreso.tvОбществоНи одного работника и живой ячейки: КИУ назвал "Слугу народа" виртуальной партией

Ни одного работника и живой ячейки: КИУ назвал "Слугу народа" виртуальной партией


фото: ukrinform.ua
В Комитете избирателей Украины заявили, что в партии "Слуга народа" нет ни одного официального работника и "живой" ячейки

Об этом КИУ сообщил в facebook.

Комитет избирателей проанализировал последний отчет политической партии "Слуга народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 (октябрь-декабрь). В соответствии с ним в партии официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

По данным отчета партия вообще потратила 479 млн. грн, однако из них ни одной гривны на заработную плату. КИУ отмечает, что такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в "Слуге народа".

"Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры как парламентская партия предполагает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой. На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой ", - сказал глава КИУ Алексей Кошель.

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