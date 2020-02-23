На взятке поймали директора завода "Укроборонпрома"

23 февраля, 2020, 13:17

Военная прокуратура поймала на взятке в $ 5 тыс. директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в концерн "Укроборонпром"

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона.

В прокуратуре отметили, что 21 февраля был задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере $ 5 тыс. директором Шосткинского казенного завода "Звезда".

Соответствующую сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и далее - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

В этот же день взяточник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а деньги изъяты.

22 февраля задержанному было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применена ему мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.