На "23 февраля" в Донецке оккупанты щеголяли запрещенной Минском тяжелой техникой, а в Луганске показательно стреляли
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донецка.
Среди выставленных образцов были заметны противотанковая пушка "Рапира", гаубицы "Мста-Б" и "Гвоздика", реактивная система залпового огня "Град", бронетранспортеры, танки. Всего около двух десятков единиц боевых машин и артиллерии. Также было представлено различное стрелковое оружие: пистолеты, ружья, снайперские винтовки, пулеметы.
В Луганске оккупанты также устроили выставку вооружения в парке "Патриот" на территории бывшего аэропорта.
Также там прошло показательное выступление россиян и наемников со стрельбой в воздух.
"Выставленные в Донецке и Луганске образцы тяжелого вооружения подпадают под запрет Минских соглашений, и их нельзя размещать на территории населенных пунктов. Например, миссия ОБСЕ причисляла к нарушению Минских соглашений военную технику на парадах к 9 мая", - отмечается в сообщении.
- С началом российской агрессии украинская власть отменила празднование "Дня защитника отечества".
- Зато был установлен День защитника Украины, который по давней казацкой традиции отмечается 14 октября, на православный праздник Покрова.
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