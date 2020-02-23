 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа "23 февраля" в Донецке оккупанты щеголяли запрещенной Минском тяжелой техникой, а в Луганске показательно стреляли

На "23 февраля" в Донецке оккупанты щеголяли запрещенной Минском тяжелой техникой, а в Луганске показательно стреляли

В захваченном россиянами Донецке сегодня, 23 февраля 2020 г., российско-террористические силы устроили выставку военной техники в парке Ленинского комсомола по случаю "Дня защитника отечества", который продолжают отмечать на оккупированных территориях

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донецка.

Среди выставленных образцов были заметны противотанковая пушка "Рапира", гаубицы "Мста-Б" и "Гвоздика", реактивная система залпового огня "Град", бронетранспортеры, танки. Всего около двух десятков единиц боевых машин и артиллерии. Также было представлено различное стрелковое оружие: пистолеты, ружья, снайперские винтовки, пулеметы.

В Луганске оккупанты также устроили выставку вооружения в парке "Патриот" на территории бывшего аэропорта.

Также там прошло показательное выступление россиян и наемников со стрельбой в воздух.

"Выставленные в Донецке и Луганске образцы тяжелого вооружения подпадают под запрет Минских соглашений, и их нельзя размещать на территории населенных пунктов. Например, миссия ОБСЕ причисляла к нарушению Минских соглашений военную технику на парадах к 9 мая", - отмечается в сообщении.

  • С началом российской агрессии украинская власть отменила празднование "Дня защитника отечества".
  • Зато был установлен День защитника Украины, который по давней казацкой традиции отмечается 14 октября, на православный праздник Покрова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

23 февраля, 2020 воскресенье

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать