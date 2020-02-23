На "23 февраля" в Донецке оккупанты щеголяли запрещенной Минском тяжелой техникой, а в Луганске показательно стреляли

23 февраля, 2020, 20:31

В захваченном россиянами Донецке сегодня, 23 февраля 2020 г., российско-террористические силы устроили выставку военной техники в парке Ленинского комсомола по случаю "Дня защитника отечества", который продолжают отмечать на оккупированных территориях

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донецка.

Среди выставленных образцов были заметны противотанковая пушка "Рапира", гаубицы "Мста-Б" и "Гвоздика", реактивная система залпового огня "Град", бронетранспортеры, танки. Всего около двух десятков единиц боевых машин и артиллерии. Также было представлено различное стрелковое оружие: пистолеты, ружья, снайперские винтовки, пулеметы.

В Луганске оккупанты также устроили выставку вооружения в парке "Патриот" на территории бывшего аэропорта.

Также там прошло показательное выступление россиян и наемников со стрельбой в воздух.

"Выставленные в Донецке и Луганске образцы тяжелого вооружения подпадают под запрет Минских соглашений, и их нельзя размещать на территории населенных пунктов. Например, миссия ОБСЕ причисляла к нарушению Минских соглашений военную технику на парадах к 9 мая", - отмечается в сообщении.