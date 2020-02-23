На аварийной автодороге в Херсонской области упала в воду фура с мукой

23 февраля, 2020, 15:22

Очередное опасное ДТП, которое чудом не закончилась трагедией, произошло в ночь с 21 на 22 февраля 2020 г. вблизи села Миловое Бериславского района на Херсонщине

Именно на трассе Марьянское - Берислав и находится полуразрушенная дорога, на которую приходится еще и переезд через две балки - Миловскую и Новокаирскую. На этот раз возле Миловской балки в воду упала загруженная мукой фура. Как и другой грузовик 30 января этого года, на Новокаирской балке, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Херсон Daily.

И в том, и в этом случаях водителям грузовиков просто повезло. Они остались живы.

Аварию заметили работники национального парка "Каменская Сич", которые вытащили водителя на берег и обеспечили его сухой одеждой. Но машина практически исчезла под водой, поднять ее будет трудновато, товар, естественно, промок и испортился.

"В группе "Новости Бериславщины" местные жители с негодованием комментируют данную ситуацию. Ведь власть неоднократно обещала сделать ремонт мостов через Миловскую и Новокаирскую балки. И теперь также обещают с началом весны начать реконструкцию. Но сколько еще фур может упасть в реку до єтого времени?" - отмечается в сообщении.