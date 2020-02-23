Мы не средневековые варвары - жители Новых Санжар обвинили в столкновениях приезжих провокаторов
Об этом сообщает ТСН .
Жители поселка Новые Санжары, где произошли беспорядки во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев, осудили насильственные действия, которые имели место в поселке.
Ответственность за насилие они возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. В частности, пока нет ответа на вопрос, кто принес и поджег на месте шины. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.
"Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были осведомлены", - говорят они.
22 февраля в городке дважды состоялось собрание жителей. Сначала с людьми общался известный врач Евгений Комаровский, затем состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством.
Главной претензией жителей была нехватка коммуникации - люди возмущены тем, что власти не предупредили о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их города. Также новосанжарци испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.
Не признает своей ответственности и Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии.
"Я ни на кого не собирался наездить - что я, совсем уже?" - сказал мужчина, которому суд определил меру пресечения домашний арест.
Сейчас в Новых Санжарах Полтавской области на карантине находятся 73 человека. Это граждане Украины и других государств, вернувшиеся из китайского города Ухань, а также персонал, врачи и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
- Напомним, 22 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Минздрав принял все необходимые шаги для информирования населения о коронавирусе, но люди их "не слышат".
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