 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоммунальным предприятиям Франковска не хватает более 100 работников

Коммунальным предприятиям Франковска не хватает более 100 работников

В Ивано-Франковске вакантные 112 должностей на коммунальных предприятиях

Речь идет о более 80 вакансий слесарей на КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" и "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Их приглашают работать за ежемесячную зарплату размером от 5 тыс. грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Курс.

КП "Благоустройство" приглашает 15 работников по благоустройству на зарплату 9 тыс. Грн.

Самая дорогая вакансия - это архитектор по реставрации памятников архитектуры и градостроительства в КП "Пространство инновационных креаций "Палац". Предприятие ищет архитектора с оплатой труда 11169 грн.

Подаем весь перечень вакансий с требованиями к кандидатам и размером зарплат.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

23 февраля, 2020 воскресенье

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать