Коммунальным предприятиям Франковска не хватает более 100 работников

23 февраля, 2020, 19:35

В Ивано-Франковске вакантные 112 должностей на коммунальных предприятиях

Речь идет о более 80 вакансий слесарей на КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" и "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Их приглашают работать за ежемесячную зарплату размером от 5 тыс. грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Курс.

КП "Благоустройство" приглашает 15 работников по благоустройству на зарплату 9 тыс. Грн.

Самая дорогая вакансия - это архитектор по реставрации памятников архитектуры и градостроительства в КП "Пространство инновационных креаций "Палац". Предприятие ищет архитектора с оплатой труда 11169 грн.

Подаем весь перечень вакансий с требованиями к кандидатам и размером зарплат.