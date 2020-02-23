Да пошли они на х .. со своей декоммунизацией, - Кива поздравил мужчин с 23 февраля
23 февраля, 2020, 12:04
Народный депутат от оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива поздравил мужчин с днем Красной армии
Приветствие Кива выложил в facebook.
"Да пошли они на х ... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!", - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.
- Напомним, 4 февраля Илья Кива пожаловался скандальному российскому политику Владимиру Жириновскому на правительство Алексея Гончарука.
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