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Espreso.tvОбществоДа пошли они на х .. со своей декоммунизацией, - Кива поздравил мужчин с 23 февраля

Да пошли они на х .. со своей декоммунизацией, - Кива поздравил мужчин с 23 февраля


фото: ukrinform.ua
Народный депутат от оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива поздравил мужчин с днем Красной армии

Приветствие Кива выложил в facebook.

"Да пошли они на х ... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!", - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.

  • Напомним, 4 февраля Илья Кива пожаловался скандальному российскому политику Владимиру Жириновскому на правительство Алексея Гончарука.
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