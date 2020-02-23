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Espreso.tvСпортБиатлон: Олсби Ройзеланд выиграла пять золотых ЧМ, Пидгрушная в масс-старте - 24-я

Биатлон: Олсби Ройзеланд выиграла пять золотых ЧМ, Пидгрушная в масс-старте - 24-я


фото: REUTERS
В заключительной женской гонке чемпионата мира по биатлону в Антхольце победила норвежка Марте Олсби Ройзеланд, украинка Елена Пидгрушная финишировала 24-й

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Олсби Ройзеланд в гонке на 12,5 км допустила два промаха. Норвежка пошла на последний круг второй, однако сумела догнать и опередить лидера - итальянку Доротею Вирер, которая заработала три штрафных круга.

Бронзу получила Ханна Эберг из Швеции, которая также не закрыла три мишени.

Украинка Елена Пидргушная допустила два промаха, была наказана штрафным временем за то, что не прошла штрафной круг, и финишировала 24-й.

Таким образом, в Украине на ЧМ в Антхольце остается одна бронзовая медаль, которую получила женская сборная в эстафете.

Марте Олсби Ройзеланд в масс-старте выиграла на этом чемпионате свое пятое золото - также она победила в смешанной, одиночной и классической эстафетах и спринте.

Чемпионат мира

Антхольц (Италия)

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

23 февраля

1. Марте Олсби Ройзеланд (Норвегия) 39: 14,0 (2 штрафных круга)

2. Вирер (Италия) отставание +20,7 (3)

3. Ханна Эберг (Швеция) +26,1 (3)

24. Елена Пидгрушная (Украина) +3: 27,5 (2)

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