Биатлон: Олсби Ройзеланд выиграла пять золотых ЧМ, Пидгрушная в масс-старте - 24-я
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олсби Ройзеланд в гонке на 12,5 км допустила два промаха. Норвежка пошла на последний круг второй, однако сумела догнать и опередить лидера - итальянку Доротею Вирер, которая заработала три штрафных круга.
Бронзу получила Ханна Эберг из Швеции, которая также не закрыла три мишени.
Украинка Елена Пидргушная допустила два промаха, была наказана штрафным временем за то, что не прошла штрафной круг, и финишировала 24-й.
Таким образом, в Украине на ЧМ в Антхольце остается одна бронзовая медаль, которую получила женская сборная в эстафете.
Марте Олсби Ройзеланд в масс-старте выиграла на этом чемпионате свое пятое золото - также она победила в смешанной, одиночной и классической эстафетах и спринте.
What an exciting finish! Roeiseland 22th after prone 2 take the win, Wierer second an Oeberg third.- IBU World Cup (@IBU_WC) February 23, 2020
Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/CJ79WrlT6I
Чемпионат мира
Антхольц (Италия)
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
23 февраля
1. Марте Олсби Ройзеланд (Норвегия) 39: 14,0 (2 штрафных круга)
2. Вирер (Италия) отставание +20,7 (3)
3. Ханна Эберг (Швеция) +26,1 (3)
24. Елена Пидгрушная (Украина) +3: 27,5 (2)
- Напомним, 22 февраля женская эстафетная сборная завоевала бронзу и принесла Украине первую медаль на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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