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Espreso.tvОперація об'єднаних сил22 февраля на фронте: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский военный

22 февраля на фронте: оккупанты 11 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский военный


фото: ukrinform.ua
22 февраля на Донбассе российские оккупационные войска совершили 11 обстрелов, один украинский военный подорвался на взрывном устройстве

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин; неподалеку Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из  станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Лебединский - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Гнутовым - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а именно: два раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

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