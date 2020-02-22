Зеленскому пора понять, что игра в "Квартале 95" закончилась, - Портников о причинах паники и столкновений в Новых Санжарах

22 февраля, 2020, 19:52

Виталий Портников заявил, что причиной паники и беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине стала проваленная властью коммуникация с украинским народом

Об этом Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.

По его словам, обещание Зеленского поселить эвакуированных из эпицентра вспышки коронавируса в Китае украинцев на дачах чиновников, было недопустимым.

"У нас выходит президент на пресс-конференцию, которая должна была быть посвящена обострению на Донбассе, но он почему-то говорит на этом брифинге о коронавирусе, и говорит, что чиновники не могут вывезти людей. И если они их не вывезут, он поселит эвакуированных на их дачах в Конча-Заспе. То есть, он их пугает людьми, которые могут быть ничем не больны. Президент объявляет на всю страну людей, которых вывозят из Китая биологическим оружием против своих политических оппонентов", - сказал Портников.

По его мнению, Зеленскому понять, что игра в "Квартале 95" закончилась, по крайней мере, на время президентства.

"Может ему смешно, но это не "Квартал 95". Это жизни людей. Я все время говорю, что игра в "Квартале 95" закончилась, по крайней мере, на время президентства. Затем пойдешь в отставку, будешь себе играть вволю. Но сейчас ты отвечаешь за жизнь людей. И тех, кого эвакуируют, и тех, кого привозишь. Нет, он шутит, ему смешно", - возмутился Портников.