Я патриот и воевал за Украину, - житель Новых Санжар, которого назвали "титушкой" из Кропивницкого, заявил, что он местный
22 февраля, 2020, 23:09
Ребята, которых после столкновений в Новых Санжарах называли в сети "титушками", записали видеообращение, в котором заявили, что они местные жители
Видео с обращением обнародовано на "Полтавском ТВ" в YouTube.
"Все мы являемся жителями Новосанжарщины, родились здесь, в Новых Санжарах. Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякий грязь", - сказал один из парней Максим Корниенко, который в сети называли "титушкой" Олегом Семиволосом с Кропивницкого.
Все трое ребят заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали.
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- 22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникших в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района.
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