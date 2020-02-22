Я патриот и воевал за Украину, - житель Новых Санжар, которого назвали "титушкой" из Кропивницкого, заявил, что он местный

22 февраля, 2020, 23:09

Ребята, которых после столкновений в Новых Санжарах называли в сети "титушками", записали видеообращение, в котором заявили, что они местные жители

Видео с обращением обнародовано на "Полтавском ТВ" в YouTube.

"Все мы являемся жителями Новосанжарщины, родились здесь, в Новых Санжарах. Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякий грязь", - сказал один из парней Максим Корниенко, который в сети называли "титушкой" Олегом Семиволосом с Кропивницкого.

Все трое ребят заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали.

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