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Espreso.tvОбществоЯ патриот и воевал за Украину, - житель Новых Санжар, которого назвали "титушкой" из Кропивницкого, заявил, что он местный

Я патриот и воевал за Украину, - житель Новых Санжар, которого назвали "титушкой" из Кропивницкого, заявил, что он местный


фото: YouTube
Ребята, которых после столкновений в Новых Санжарах называли в сети "титушками", записали видеообращение, в котором заявили, что они местные жители

Видео с обращением обнародовано на "Полтавском ТВ" в YouTube.

"Все мы являемся жителями Новосанжарщины, родились здесь, в Новых Санжарах. Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякий грязь", - сказал один из парней Максим Корниенко, который в сети называли "титушкой" Олегом Семиволосом с Кропивницкого.

Все трое ребят заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали.

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  • 22 февраля в Нацполиции сообщили, что большинство задержанных во время протестов в Новых Санжарах, возникших в поселке из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, являются жителями Новосанжарского района.
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