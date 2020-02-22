Военный, которого Зеленский обозвал "треплом", подал в суд

22 февраля, 2020, 21:16

Майор ВСУ Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, подал в суд

Об этом Ковалев написал в facebook.

Военный отметил, что иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.

"Мы пытались сделать это раньше, но командование сухопутных войск, игнорируя мои законные права и адвокатские запросы, так и не предоставило материалы расследования, что также является нарушением закона", - написал Ковалев.

Майор ВСУ заявил, что готовит также другие иски:

"Мы хотим увидеть в суде всех нарушителей прав военнослужащих, занимающих высокие должности", - пообещал Ковалев.