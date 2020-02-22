Военный, которого Зеленский обозвал "треплом", подал в суд
22 февраля, 2020, 21:16
Майор ВСУ Роман Ковалев, которому объявили строгий выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, подал в суд
Об этом Ковалев написал в facebook.
Военный отметил, что иск касается нарушения права на свободу слова командующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
"Мы пытались сделать это раньше, но командование сухопутных войск, игнорируя мои законные права и адвокатские запросы, так и не предоставило материалы расследования, что также является нарушением закона", - написал Ковалев.
Майор ВСУ заявил, что готовит также другие иски:
"Мы хотим увидеть в суде всех нарушителей прав военнослужащих, занимающих высокие должности", - пообещал Ковалев.
- Напомним, в ВСУ по факту сообщения в соцсетях майора из отдела информационного противодействия оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ провели расследование и объявили "строгий выговор"
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