В Запорожье возле школы нашли сотню гранат
Об этом со ссылкой на ДСНС сообщает Еспресо.TV .
"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории НПК №2 имени академика Макарова в г.. Орехов по ул. Йохана Янцен рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - отмечают спасатели.
По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась немецкая военная комендатура.
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21 февраля, пиротехники из Запорожья изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и т.д.) и патроны времен прошлых войн.
Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отметили спасатели.
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