В Запорожье возле школы нашли сотню гранат

22 февраля, 2020, 07:57

В городе Орехове Запорожской области на территории учебного заведения нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов

Об этом со ссылкой на ДСНС сообщает Еспресо.TV .

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории НПК №2 имени академика Макарова в г.. Орехов по ул. Йохана Янцен рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - отмечают спасатели.

По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась немецкая военная комендатура.

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21 февраля, пиротехники из Запорожья изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и т.д.) и патроны времен прошлых войн.

Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отметили спасатели.