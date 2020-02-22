В Одессе рядом с собором Московского патриархата раздавали листовки против пассажиров из Китая
Об этом со ссылкой на 048.ua сообщает Еспресо.TV .
Раздачу листовок возле церкви в центре Одессы зафиксировали одесситы.
Они прислали журналистам фото раздаточного материала и фото мужчины в черной куртке, который предлагал листовки прохожим.
"Сотни людей погибли всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов ", - говорится в листовке.
На ситуацию отреагировала пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП.
"В этих листовках приводится недостоверная информация, распускаются слухи, создается паника и нагнетается общественное противостояние в связи с возможным возвращением в наш город соотечественников из Китая", - отмечают в епархии.
Также верующих призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
"Призываем провокаторов и распространителей фейков услышать голос совести и принести покаяние", - говорится в сообщении.
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