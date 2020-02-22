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Espreso.tvОбществоВ Одессе рядом с собором Московского патриархата раздавали листовки против пассажиров из Китая

В Одессе рядом с собором Московского патриархата раздавали листовки против пассажиров из Китая

В Одессе днем 20 февраля возле Свято-Успенского собора Украинской православной церкви Московского патриархата раздавали листовки против приема украинцев, эвакуированных из Уханя, где свирепствует коронавирус

Об этом со ссылкой на 048.ua сообщает Еспресо.TV .

Раздачу листовок возле церкви в центре Одессы зафиксировали одесситы.

Они прислали журналистам фото раздаточного материала и фото мужчины в черной куртке, который предлагал листовки прохожим.

"Сотни людей погибли всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов ", - говорится в листовке.

На ситуацию отреагировала пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП.

"В этих листовках приводится недостоверная информация, распускаются слухи, создается паника и нагнетается общественное противостояние в связи с возможным возвращением в наш город соотечественников из Китая", - отмечают в епархии.

Также верующих призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

"Призываем провокаторов и распространителей фейков услышать голос совести и принести покаяние", - говорится в сообщении.

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