В Киеве авто после столкновения выбросило на остановку, есть пострадавшие

22 февраля, 2020, 23:16

В Днепровском районе столицы на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца произошла авария, которая лишь чудом не превратилась в трагедию

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как удалось узнать Вартовим Эспрессо, по предварительным данным, в направлении проспекта Шухевича по бульвару двигался автомобиль Nissan, который начал поворот налево на Петра Запорожца. В это время с противоположного направления бульвара ехал BMW, которому по неизвестным причинам водитель Nissan не предоставил преимущество в движении.

Водитель «немца» пытался избежать столкновения, однако ему это так и не удалось осуществить. Произошло столкновение, от которого BMW частично выбросило на остановку общественного транспорта. К счастью в этот момент на остановке почти не находилось людей, отвело от большой беды. Однако все же без пострадавших ДТП не обошлось. "Скорая" госпитализировала обоих водителей с подозрениями на переломы.