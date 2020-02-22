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Espreso.tvКриминалВ Киеве авто после столкновения выбросило на остановку, есть пострадавшие

В Киеве авто после столкновения выбросило на остановку, есть пострадавшие

В Днепровском районе столицы на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца произошла авария, которая лишь чудом не превратилась в трагедию

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как удалось узнать Вартовим Эспрессо, по предварительным данным, в направлении проспекта Шухевича по бульвару двигался автомобиль Nissan, который начал поворот налево на Петра Запорожца. В это время с противоположного направления бульвара ехал BMW, которому по неизвестным причинам водитель Nissan не предоставил преимущество в движении.

Водитель «немца» пытался избежать столкновения, однако ему это так и не удалось осуществить. Произошло столкновение, от которого BMW частично выбросило на остановку общественного транспорта. К счастью в этот момент на остановке почти не находилось людей, отвело от большой беды. Однако все же без пострадавших ДТП не обошлось. "Скорая" госпитализировала обоих водителей с подозрениями на переломы.

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