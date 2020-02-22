 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Казахстане вспыхнули протесты оппозиции, более 100 задержанных

В Казахстане вспыхнули протесты оппозиции, более 100 задержанных


фото: REUTERS
В Казахстане задержаны более 100 участников акций, которые требовали регистрации оппозиционных политических партий

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Участники акции требовали зарегистрировать оппозиционные партии и прекратить репрессии против критиков власти.

Две оппозиционные группы объявили о двух отдельных митинги. На первую акцию призвала инициативная группа по созданию Демократической партии, заявившая на этой неделе о давлении власти на своих сторонников и срыве учредительного съезда. Второй митинг анонсировали бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов и его движение "Демократический выбор Казахстана".

Инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с Жанболатом Мамаем получила регистрацию в Министерстве юстиции в декабре 2019 года. На 22 февраля группа планировала провести в Алматы учредительный съезд партии, целью которого были  заявлены демократические реформы в стране. Однако на фоне давления на своих сторонников в регионах - снятия с поездов потенциальных делегатов, которые направлялись в Алматы, задержаний и арестов активистов - 19 февраля инициативная группа объявила об отмене съезда и выходе на митинг.

Накануне митинга лидер инициативной группы Жанболат Мамай был арестован на трое суток по обвинению в призыве на несанкционированный митинг. Его сторонники вышли на акцию с требованием освободить Мамая, но сами были задержаны.

"Демократический выбор Казахстана" - движение, созданное Мухтаром Аблязовым, который последние 11 лет живет за границей. С 2018 года в Казахстане движение запрещено и признано столичным судом экстремистской организацией.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

22 февраля, 2020 суббота

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать