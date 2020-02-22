В Казахстане вспыхнули протесты оппозиции, более 100 задержанных

22 февраля, 2020, 20:57

В Казахстане задержаны более 100 участников акций, которые требовали регистрации оппозиционных политических партий

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Участники акции требовали зарегистрировать оппозиционные партии и прекратить репрессии против критиков власти.

Две оппозиционные группы объявили о двух отдельных митинги. На первую акцию призвала инициативная группа по созданию Демократической партии, заявившая на этой неделе о давлении власти на своих сторонников и срыве учредительного съезда. Второй митинг анонсировали бывший банкир и оппозиционный политик Мухтар Аблязов и его движение "Демократический выбор Казахстана".

Инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с Жанболатом Мамаем получила регистрацию в Министерстве юстиции в декабре 2019 года. На 22 февраля группа планировала провести в Алматы учредительный съезд партии, целью которого были заявлены демократические реформы в стране. Однако на фоне давления на своих сторонников в регионах - снятия с поездов потенциальных делегатов, которые направлялись в Алматы, задержаний и арестов активистов - 19 февраля инициативная группа объявила об отмене съезда и выходе на митинг.

Накануне митинга лидер инициативной группы Жанболат Мамай был арестован на трое суток по обвинению в призыве на несанкционированный митинг. Его сторонники вышли на акцию с требованием освободить Мамая, но сами были задержаны.

"Демократический выбор Казахстана" - движение, созданное Мухтаром Аблязовым, который последние 11 лет живет за границей. С 2018 года в Казахстане движение запрещено и признано столичным судом экстремистской организацией.