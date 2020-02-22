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Espreso.tvОбществоВ Карпатах объявлено лавинную опасность 3-го уровня

В Карпатах объявлено лавинную опасность 3-го уровня

В Карпатах 22-24 февраля объявили о значительной лавинной опасности

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .

"По данным Укргидрометцентра, 22-24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечают спасатели.

Между тем на Франковщине сегодня днем без осадков, +5 +7 градусов.

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