В Днепре на Победы нашли избитую 15-летнюю девушку
22 февраля, 2020, 11:50
В пятницу, 21 февраля 2020 года, на Набережной Победы, 140, в Днепре, среди гаражей обнаружили 15-летнюю девочку без сознания с признаками насилия на теле. На ней не было одежды
Девочку госпитализировали в областную детскую больницу на Космической, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Informator .
Известно, что 15-летняя потерпевшая ушла из дома 17 февраля.
Сейчас девочку обследуют врачи Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), перелом нижней челюсти со смещением, перелом костей носа, отморожения конечностей, общее переохлаждение, многочисленные ссадины.
Полиция устанавливает детали происшествия.
В Днепре проводятся оперативные действия по поиску и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.
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