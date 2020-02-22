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Espreso.tvОбществоВ Днепре на Победы нашли избитую 15-летнюю девушку

В Днепре на Победы нашли избитую 15-летнюю девушку

В пятницу, 21 февраля 2020 года, на Набережной Победы, 140, в Днепре, среди гаражей обнаружили 15-летнюю девочку без сознания с признаками насилия на теле. На ней не было одежды

Девочку госпитализировали в областную детскую больницу на Космической, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Informator .

Известно, что 15-летняя потерпевшая ушла из дома 17 февраля.

Сейчас девочку обследуют врачи Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), перелом нижней челюсти со смещением, перелом костей носа, отморожения конечностей, общее переохлаждение, многочисленные ссадины.

Полиция устанавливает детали происшествия.

В Днепре проводятся оперативные действия по поиску и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.

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