Уайлдер - Фьюри: где и когда смотреть главный реванш зимы

22 февраля, 2020, 08:59

В ночь с 22 на 23 февраля Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, в поединке с Тайсоном Фьюри

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уайлдер в бою против Фьюри 23 февраля в Лас-Вегасе (США) будет защищать титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. В первом поединке между боксерами в декабре 2018 году была зафиксирована ничья.

Тайсон Фьюри в 2015 году победил Владимира Кличко и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Позже британец потерял титулы из-за дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.

За свою карьеру Уайлдер имел 43 поединка, ни в одном не проиграл, лишь однажды завершил вничью с Фьюри. Британец также никогда не проигрывал, однако на его счету меньше боев, 30 поединков: 29 побед и 1 ничья.