Под конец Майдана руководство МВД раздало "титушкам" 156 автоматов Калашникова и 40 тыс. патронов, - прокурор Алексей Донской

22 февраля, 2020, 13:38

На финальной стадии событий февраля 2014 года в центре Киева тогдашние руководители Министерства внутренних дел Украины раздали "титушкам" более 150 автоматов Калашникова. Это оружие до сих пор не найдено

С таким заявлением прокурор по делам Майдана Алексей Донской выступил в эфире "1 + 1", передает Еспресо.TV .

"В ночь на 20 февраля в ботаническом саду собрали «титушек». С какой целью — им не сообщили. За 7−8 часов до активной фазы противостояния на Институтской человеку, который занимался организацией этого собрания, сказали, что нужно раздать оружие и идти с ним убивать, «осуществлять неизбирательное применение оружия» на Майдане. Этот человек сказал, что о таком речь не шла — роль «титушек» заключалась в провоцировании конфликтов или применении насилия. Дословно его ответ звучал так: «Мы не подписывались убивать".

"В 2:30 ночи «титушек» распустили, а через 6 часов начались убийства на Институтской. И уже после 48 убитых и более 80 раненых из огнестрельного оружия на Майдане руководство МВД раздало «титушкам» со складов МВД 156 автоматов Калашникова и более 40 тысяч патронов. Это оружие до сих пор не найдено. Кстати, это дело находится в суде с января 2016 года и не сдвинулось с подготовительной стадии из-за злоупотреблений адвокатов., - рассказал Донской.

Эти установленные прокуратурой факты, добавил он, противоречат утверждениям российской государственной пропагнады о якобы попытке майдановцев осуществить "государственный переворот", к тому же "с оружием", как настаивают в Кремле.

"Если, как нам сейчас пытаются доказать, это был госпереворот, то как в эту схему вписывается выдача «титушкам» такого количества оружия, с которым можно начать большую войну и с которым в Киеве могли начаться такие же события, как в Крыму и на Донбассе, только раньше? ", - отметил Донской.