На Тернопольщине во время молитвы за героя Небесной сотни появился аист. Фотофакт

22 февраля, 2020, 14:14

В селе Дунаеве Кременецкого района Тернопольской области 19 февраля почтили память героя Небесной сотни Александра Капиноса в шестую годовщину его гибели на Майдане Независимости

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозное правду.

В местном храме Православной церкви Украины (ПЦУ) святого великомученика Димитрия Солунского отслужили литургию, которую возглавил Кременецкий благочинный протоиерей Владимир Буграк.

После богослужения в храме духовенство, земляки героя, его побратимы, которые приехали в Дунаев почтить память Саши, отправились на местное кладбище. У могилы Героя священники отслужили панихиду.

Интересно, что все поминальные мероприятия в Дунае - от начала службы в храме до панихиды на кладбище - сопровождал аист. Птица даже пыталась зайти в храм.

"Бог послал свой знак! Что он означает, можно только догадываться. Во время богослужения в церковный двор прилетел аист! Учтите, в феврале! Он ходил возле храма, подходил к людям, давал себя погладить, позировал для фотографий! Когда вся громада пошла на кладбище, где священники отслужили панихиду на могиле Героя, аист также перелетел и "молился" с людьми. Объяснить такое невозможно", - цитирует Буграка сообщество Типичный Кременец.