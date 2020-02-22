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Espreso.tvМирНа чемпионате мира по биатлону полиция изъяла ружья у российских спортсменов

На чемпионате мира по биатлону полиция изъяла ружья у российских спортсменов

Логинов во время индивидуальной гонки ЧМ в Италии. 16 февраля 2020 года
фото: Reuters
Утром в субботу, 22 февраля 2020 года, в итальянской коммуне Антхольц-Антерсельва, где проходит чемпионат мира по биатлону, полиция провела операцию относительно представителей сборной России

В номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича карабинеры устроили обыск. По словам Логинова, итальянские правоохранители изъяли из номера оружие, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Следственные действия имели место в гостинице Bagni di Salomone по запросу прокуратуры местной провинции Больцано-Боцен.

Официальный представитель прокуратуры заявил, что россиян заподозрили в нарушении статьи 586 bis Уголовного кодекса Италии (применение допинга).

"Подозрения касаются двух российских граждан: спортсмена и его тренера", - заявил прокурорский работник.

Следует отметить, сегодня днем Логинов должен принять участие в эстафете.

  • 2015 согласно решению IBU Александр Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в его пробе запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.
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