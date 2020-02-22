На чемпионате мира по биатлону полиция изъяла ружья у российских спортсменов

22 февраля, 2020, 14:59

Логинов во время индивидуальной гонки ЧМ в Италии. 16 февраля 2020 года фото: Reuters

Утром в субботу, 22 февраля 2020 года, в итальянской коммуне Антхольц-Антерсельва, где проходит чемпионат мира по биатлону, полиция провела операцию относительно представителей сборной России

В номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича карабинеры устроили обыск. По словам Логинова, итальянские правоохранители изъяли из номера оружие, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Следственные действия имели место в гостинице Bagni di Salomone по запросу прокуратуры местной провинции Больцано-Боцен.

Официальный представитель прокуратуры заявил, что россиян заподозрили в нарушении статьи 586 bis Уголовного кодекса Италии (применение допинга).

"Подозрения касаются двух российских граждан: спортсмена и его тренера", - заявил прокурорский работник.

Следует отметить, сегодня днем Логинов должен принять участие в эстафете.