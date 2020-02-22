На Буковине уволили начальника управления Госпродпотребслужбы
Об этом говорится в приказе и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольги Шевченко от 20 февраля 2020 №51-к, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .
"Уволить Александрюк Александра Георгиевича из должности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области по соглашению сторон в соответствии с частью второй статьи 86 закона Украины" О государственной службе "и пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в приказе.
"Выполнение обязанностей начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, до замещения этой вакантной должности в установленном порядке, возложено на первого заместителя начальника управления Лазаря Фиалковского.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!