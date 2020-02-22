На Буковине уволили начальника управления Госпродпотребслужбы

22 февраля, 2020, 11:30

Начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Александра Александрюка уволили из должности

Об этом говорится в приказе и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольги Шевченко от 20 февраля 2020 №51-к, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .

"Уволить Александрюк Александра Георгиевича из должности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области по соглашению сторон в соответствии с частью второй статьи 86 закона Украины" О государственной службе "и пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в приказе.

"Выполнение обязанностей начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, до замещения этой вакантной должности в установленном порядке, возложено на первого заместителя начальника управления Лазаря Фиалковского.