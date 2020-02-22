Биатлон: Франция выиграла эстафету на ЧМ, украинцы финишировали 12-ми

22 февраля, 2020, 17:11

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце сборная Франции выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала 12-й

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Золото получили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон Майя. Французы использовали только четыре запасных патрона и опередили серебряных призеров из Норвегии, которые заработали один штрафной круг и отстали от чемпионов мира на 21,5 сек. Бронза у Германии, которая также не закрыла одну мишень и проиграла победителям 36,2 сек.

Украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный заработали два круга штрафа, использовали 14 запасных патронов и финишировали 12-ми.

Чемпионат мира

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Антхольц (Италия)

22 февраля

1. Франция - 1: 12.35,9 (0 промахов + 4 запасных патрона)

2. Норвегия - отставание +21,5 (1 + 12)

3. Германия +36,2 (1 + 8)

12. Украина +3.52,5 (2 + 14)