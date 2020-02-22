 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБиатлон: Франция выиграла эстафету на ЧМ, украинцы финишировали 12-ми

Биатлон: Франция выиграла эстафету на ЧМ, украинцы финишировали 12-ми


фото: REUTERS
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце сборная Франции выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала 12-й

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Золото получили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон Майя. Французы использовали только четыре запасных патрона и опередили серебряных призеров из Норвегии, которые заработали один штрафной круг и отстали от чемпионов мира на 21,5 сек. Бронза у Германии, которая также не закрыла одну мишень и проиграла победителям 36,2 сек.

Украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный заработали два круга штрафа, использовали 14 запасных патронов и финишировали 12-ми.

Чемпионат мира

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Антхольц (Италия)

22 февраля

1. Франция - 1: 12.35,9 (0 промахов + 4 запасных патрона)

2. Норвегия - отставание +21,5 (1 + 12)

3. Германия +36,2 (1 + 8)

12. Украина +3.52,5 (2 + 14)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

22 февраля, 2020 суббота

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать