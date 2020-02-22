Биатлон: Франция выиграла эстафету на ЧМ, украинцы финишировали 12-ми
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Золото получили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон Майя. Французы использовали только четыре запасных патрона и опередили серебряных призеров из Норвегии, которые заработали один штрафной круг и отстали от чемпионов мира на 21,5 сек. Бронза у Германии, которая также не закрыла одну мишень и проиграла победителям 36,2 сек.
Украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный заработали два круга штрафа, использовали 14 запасных патронов и финишировали 12-ми.
You can see it all on the @FedFranceSki faces in # antholz2020 ! Joins us live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/KyoZl3uOlf- IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020
Чемпионат мира
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
Антхольц (Италия)
22 февраля
1. Франция - 1: 12.35,9 (0 промахов + 4 запасных патрона)
2. Норвегия - отставание +21,5 (1 + 12)
3. Германия +36,2 (1 + 8)
12. Украина +3.52,5 (2 + 14)
- Напомним, 22 февраля женская эстафетная сборная завоевала бронзу и принесла Украине первую медаль на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!