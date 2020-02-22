Азаров готовил в Харькове съезд сепаратистов с участием губернаторов из России, - прокурор Алексей Донской

22 февраля, 2020, 14:31

Те, кто сейчас обвиняет майдановцев в якобы попытке свержения власти и каком-то "перевороте", почему-то забывают о том, как Николай Азаров после возвращения из Москвы, где он лично встречался с Путиным, планировал съезд сторонников Януковича в Харькове

Об этом 20 февраля 2020 года в эфире телеканала "1+1" заявил прокурор по делам Майдана Алексей Донской, передает Еспресо.TV .

"Азаров из Киева едет в Харьков, где планировалось провести съезд. Но события пошли по незапланированному сценарию. Из Харькова Азаров уехал за 4 часа до прибытия туда Януковича. На тот момент уже был отстранен от должности министра внутренних дел Захарченко, произошло переформатирование в Верховной Раде. Сценарий, который заключался в создании безвластия в Киеве и формировании на этом фоне другого центра власти и принятия других решений в Харькове, провалился", - рассказал прокурор.

По словам Донского, вместе с тем, Януковича в Харькове тогда уже ждали губернаторы из РФ.

"Безвластия в Киеве не получилось. А на тот харьковский съезд прибыли высокопоставленные чиновники из Российской Федерации, четыре губернатора", - добавил он.

"И если уж искать госпереворот, то, может, в харьковских события, в их логике?" - подчеркнул представитель Генеральной прокуратуры.