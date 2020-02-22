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Espreso.tvОперація об'єднаних сил22 февраля на фронте: ранен один украинский военный

22 февраля на фронте: ранен один украинский военный


фото: ukrinform.ua
22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Обьеданих сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин; неподалеку с Старогнатовка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям: неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня ночью была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.

Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Сегодня, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь.

 

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