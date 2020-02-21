Журналисты выяснили, где российские оккупанты держат захваченный украинский военный корабль "Черкассы"
21 февраля, 2020, 10:43
Корреспондентам удалось выяснить местонахождение минного тральщика ВМС Украины "Черкассы" - военного корабля, чей экипаж весной 2014 года в Крыму дольше сопротивлялся попыткам захвата со стороны российского спецназа
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Сейчас корабль пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая. Рядом с ним стоят еще три захваченных Россией украинских корабля: тральщик "Чернигов", и корветы "Луцк" и "Тернополь".
На видео бывший командир минного тральщика Юрий Федаш сразу узнал свой корабль и отметил, что в целом тот "находится в неухоженном состоянии".
"Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", - прокомментировал Федаш.
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