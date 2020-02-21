 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЖурналисты выяснили, где российские оккупанты держат захваченный украинский военный корабль "Черкассы"

Журналисты выяснили, где российские оккупанты держат захваченный украинский военный корабль "Черкассы"


фото: Радіо Свобода
Корреспондентам удалось выяснить местонахождение минного тральщика ВМС Украины "Черкассы" - военного корабля, чей экипаж весной 2014 года в Крыму дольше сопротивлялся попыткам захвата со стороны российского спецназа

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сейчас корабль пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая. Рядом с ним стоят еще три захваченных Россией украинских корабля: тральщик "Чернигов", и корветы "Луцк" и "Тернополь".

На видео бывший командир минного тральщика Юрий Федаш сразу узнал свой корабль и отметил, что в целом тот "находится в неухоженном состоянии".

"Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", - прокомментировал Федаш.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать