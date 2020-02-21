Из-за действий отдельных людей не надо клеймить весь регион, - Зеленский о провокациях в Новых Санжарах
21 февраля, 2020, 20:59
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение отдельных врачей и жителей во время эвакуации украинцев из Китая не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину
Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам, информирует пресс-служба президента.
"Человеческое равнодушие не имеет географических признаков. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину", - заявил президент.
- Напомним, что Скалецкая заявила, что ее первый день в Новых Санжарах прошел в решении рабочих вопросов
- Впоследствии президент Украины заявил, что заказчики провокаций из-за эвакуированных украинцев из Китая в Новых Санжарах, будут наказаны.
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