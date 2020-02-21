Из-за действий отдельных людей не надо клеймить весь регион, - Зеленский о провокациях в Новых Санжарах

21 февраля, 2020, 20:59

Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам, информирует пресс-служба президента.

"Человеческое равнодушие не имеет географических признаков. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину", - заявил президент.