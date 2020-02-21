Исчезновение на более 7 млн: в Ровенской области полицейские присваивали автомобили со спецплощадок

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, работники ГУ Нацполиции в Ровенской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствах, с целью дальнейшей продажи", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн грн.

"19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровенской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Во время обысков изъята служебная документация, компьютерная техника и средства связи", - добавили в ГБР.

Сейчас открыто уголовное производство по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).