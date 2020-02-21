Во Франции эвакуированных из Уханя везут на курорт, местные жители обеспокоены

21 февраля, 2020, 17:43

Франция эвакуировала своих граждан из китайской провинции Ухань, ставшей эпицентром распространения нового коронавируса, всех эвакуированных разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос

Об этом сообщает France Info, передает "Европейская правда".

"Всех эвакуированных разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос, примерно в 180 километрах от Парижа. Дома, где будут находиться эвакуированы, огородили металлическим забором. Префект Кальвадоса объяснил, что их выбрали потому, что поселок находится недалеко от нескольких аэропортов, а рядом в городе Кан есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой ", - говорится в сообщении.

Во Франции сейчас период школьных каникул и курорт заполнен посетителями. Однако, после оповещения о приезде эвакуированных, многие семьи оставляют поселок.

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой пойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня есть дети, я не хочу рисковать", - рассказал турист, оставлял Бранвиль.

Часть местных жителей не видят причин для беспокойства.

"У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал один из местных жителей.

Другие не скрывают своей озабоченности.

"Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих", - сказал местный житель.

28 французов прибыли на карантин на автобусе. Все они будут оставаться в карантине в течение 14 дней и дважды будут проверены, чтобы убедиться, что они не заболели.