 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоVictoria&#39;s Secret продают: $ 1,1 млрд от продажи будут направлены на погашение долгов

Victoria's Secret продают: $ 1,1 млрд от продажи будут направлены на погашение долгов

Victoria's Secret продают: $ 1,1 млрд от продажи будут направлены на погашение долгов

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Бизнес Victoria's Secret будет выделен в отдельную частную компанию, 55% которой приобретет Sycamore Partne. В компании L Brands Inc будет обладать 45% компании.

Полученные от сделки средства в L Brands планируют направить на погашение задолженности.

Владелец L Brands Лесли Векснер, который руководил компанией более 50 лет, покинет посты СЕО и главы совета директоров. Пост в совете директоров Векснер сохранит.

Акции компании подешевели на 11,6% после объявления о продаже. Рыночная капитализация L Brands в среду составила около $ 7 млрд по сравнению с пиковым значением в $ 29 млрд в 2015 году.

Лесли Векснер основал холдинг L Brands в 1963 году. С тех пор он распродал много брендов, но Victoria's Secret оставалась флагманским для его компании.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать