21 февраля, 2020, 16:03

Victoria's Secret продают: $ 1,1 млрд от продажи будут направлены на погашение долгов

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Бизнес Victoria's Secret будет выделен в отдельную частную компанию, 55% которой приобретет Sycamore Partne. В компании L Brands Inc будет обладать 45% компании.

Полученные от сделки средства в L Brands планируют направить на погашение задолженности.

Владелец L Brands Лесли Векснер, который руководил компанией более 50 лет, покинет посты СЕО и главы совета директоров. Пост в совете директоров Векснер сохранит.

Акции компании подешевели на 11,6% после объявления о продаже. Рыночная капитализация L Brands в среду составила около $ 7 млрд по сравнению с пиковым значением в $ 29 млрд в 2015 году.

Лесли Векснер основал холдинг L Brands в 1963 году. С тех пор он распродал много брендов, но Victoria's Secret оставалась флагманским для его компании.