Ветераны и жертвы нацистских преследований получат более 1,3 млрд грн помощи

21 февраля, 2020, 10:50

Более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая

Об этом сообщает АрмияInform .

"Более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая в 2020 году в размере от 570 грн до 4120 грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, помощь окажут 1003333 лицам, для этого в госбюджете предусмотрено более 1,3 млрд грн.

В частности, ветеранам войны правительственным решением на 2020 год установлена такая ежегодная разовая денежная помощь к 5 мая: лицам с инвалидностью вследствие войны I группы - 4120 грн, II группы - 3640 грн, и II группы - 3160 грн, участникам боевых действий - 1 390 грн, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 4120 грн.

Кроме того, членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились второй раз, предусмотрена выплата в размере 900 гривен.

Эти средства выплачиваются в соответствии с постановлением Кабмина "Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", принятой правительством на заседании 19 февраля 2020 года.