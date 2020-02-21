Весной макропрогноз и бюджет пересмотрят, - Гончарук
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время своего отчета в Верховной Раде, передает Эспресо.TV.
"Конечно его (макроэкономический прогноз, - ред.) нужно пересматривать. Минэкономики уже над этим активно работает. Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макроэкономическим прогнозом на этот год. И конечно, весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру государственного бюджета", - сообщил Гончарук.
Главными основаниями для пересмотра бюджета правительство считает несколько иные, чем планировалось в бюджете, цены на энергоресурсы и более низкий курс доллара. Эти показатели, в частности, влияют на поступление государства от налогов.
"И конечно, еще и весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру, для того чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривни, другие цены на энергоресурсы. Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году", - пояснил Гончарук.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!