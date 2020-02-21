 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВесной макропрогноз и бюджет пересмотрят, - Гончарук

Весной макропрогноз и бюджет пересмотрят, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Макроэкономический прогноз на 2020 год пересмотрят и внесут изменения в государственный бюджет в связи с низким курсом валют и ценами на энергоресурсы

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время своего отчета в Верховной Раде, передает Эспресо.TV.

"Конечно его (макроэкономический прогноз, - ред.) нужно пересматривать. Минэкономики уже над этим активно работает. Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макроэкономическим прогнозом на этот год. И конечно, весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру государственного бюджета", - сообщил Гончарук.

Главными основаниями для пересмотра бюджета правительство считает несколько иные, чем планировалось в бюджете, цены на энергоресурсы и более низкий курс доллара. Эти показатели, в частности, влияют на поступление государства от налогов.

"И конечно, еще и весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру, для того чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривни, другие цены на энергоресурсы. Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году", - пояснил Гончарук.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать