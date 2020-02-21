Весной макропрогноз и бюджет пересмотрят, - Гончарук

21 февраля, 2020, 11:22

Макроэкономический прогноз на 2020 год пересмотрят и внесут изменения в государственный бюджет в связи с низким курсом валют и ценами на энергоресурсы

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время своего отчета в Верховной Раде, передает Эспресо.TV.

"Конечно его (макроэкономический прогноз, - ред.) нужно пересматривать. Минэкономики уже над этим активно работает. Я думаю, что в ближайшие несколько недель мы выйдем с новым макроэкономическим прогнозом на этот год. И конечно, весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру государственного бюджета", - сообщил Гончарук.

Главными основаниями для пересмотра бюджета правительство считает несколько иные, чем планировалось в бюджете, цены на энергоресурсы и более низкий курс доллара. Эти показатели, в частности, влияют на поступление государства от налогов.

"И конечно, еще и весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру, для того чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривни, другие цены на энергоресурсы. Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году", - пояснил Гончарук.



