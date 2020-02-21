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Espreso.tvОбществоВ Варшаве почтили память Героев Небесной сотни

В Варшаве почтили память Героев Небесной сотни


фото: ukrinform.ua
В Варшаве возле мемориальной доски Героям Небесной сотни на фасаде посольства Украины состоялось памятное мероприятие по случаю шестой годовщины трагических событий на Майдане

Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции возложили к мемориальной доске цветы и зажгли лампадки.

"Хочу поблагодарить всех за то, что вы сюда пришли, что мы стоим у символической доски памяти, мы можем посмотреть им в лицо и сказать, что мы их не забудем. Мы делаем все, чтобы идеалы, за которые они боролись и погибли, стали реальностью", - заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он добавил, что посольство Украины присоединилась к тихой акции "Ангел памяти".

Глава Объединения украинцев в Польше Петр Тима, в свою очередь, заявил, что в контексте этой годовщины важным является слово "солидарность". Ведь и те, кто шесть лет назад были на Майдане, и те, кто тогда поддерживал их в Варшаве, чувствовали, что они были не одни.

"Наша память, наша солидарность и наша активность - это лучшее, что мы можем подарить этим людям, а также тем, кто сегодня на фронте ежедневно защищают Украину и Европу", - подчеркнул Тима.

Участники акции в своих выступлениях вспоминали знакомых, погибших на Майдане, в частности, Богдана Сольчаника, который учился в Польской академии наук.

Вечером в церкви на православном кладбище в Варшаве состоялась панихида по погибшим на Майдане.

 

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