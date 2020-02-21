В Украину не пустили российских пропагандистов, которые ехали учить манипулированию людьми в СМИ и соцсетях

21 февраля, 2020, 11:26

20 февраля в аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники запретили въезд в Украину трем россиянам: все прилетели из Минска для проведения тренингов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудники Госпогранслужбы вчера обнаружили гражданина России 1985 года рождения. Мужчина прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации - проводить тренинги и занятия со слушателями. Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Тогда организаторы - всероссийская организация "Боевое братство", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".

Украинские пограничники также оценили "заслуги" россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте "Запрет въезда" на 3 года.

Кроме того, рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, который также ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В биографии этого "СММ-тренера" также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Вердикт - рейс на Минск и запрет въезда в Украину на 3 года.

Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и россиянку 1980 года. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, ведь ее цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.